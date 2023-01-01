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TIDAL

TIDAL

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الموقع الإلكتروني: tidal.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TIDAL على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك تجربة TIDAL مباشرة في متصفح الويب الخاص بك. استمتع بأكثر من 35 مليون أغنية بجودة صوت عالية الدقة ومقاطع فيديو موسيقية عالية الوضوح وافتتاحية منسقة بخبرة. للتشغيل بدون خسارة، نوصي باستخدام Google Chrome.

الموقع الإلكتروني: tidal.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TIDAL. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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