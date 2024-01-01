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Soundry AI

Soundry AI

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الموقع الإلكتروني: soundry.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soundry AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AI for Musicians, by Musicians. Professional Quality AI Music Creation. We have built a universal text-to-sound AI generator for musicians and sound designers. Music producers build songs with samples that they've hand crafted with our AI, and sound designers can incorporate generated sound effects into film, TV, and video games. With personalized generations and training data hand-picked by your favorite artists, Soundry AI is your new best friend in the music creation process.

الموقع الإلكتروني: soundry.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Soundry AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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