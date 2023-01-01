WebCatalog
boomy

boomy

boomy.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من boomy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أطلق العنان لإبداعك. اصنع الموسيقى باستخدام Boomy AI. أنشئ أغانٍ أصلية في ثوانٍ، حتى لو لم تقم بتأليف موسيقى من قبل. أرسل أغانيك إلى منصات البث واحصل على المال عندما يستمع الناس. انضم إلى مجتمع عالمي من الفنانين الذين تدعمهم الموسيقى التوليدية.

الموقع الإلكتروني: boomy.com

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