WebCatalog
Freefy

Freefy

freefy.online

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Freefy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بث الموسيقى مجانًا، عشوائيًا أم لا، حسب رغبتك وبدون إعلانات بين الأغاني. نحن البديل للمنصات الأخرى 🥳

الموقع الإلكتروني: freefy.online

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Freefy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

boomy

boomy

boomy.com

Soundiiz

Soundiiz

soundiiz.com

Audiomack

Audiomack

audiomack.com

Gaana

Gaana

gaana.com

iBroadcast

iBroadcast

ibroadcast.com

YouTube Music

YouTube Music


Sumotunes

Sumotunes


Chosic

Chosic

chosic.com

CD Baby

CD Baby


Wynk Music

Wynk Music

wynk.in

MX Player

MX Player

mxplayer.in

OmeTV

OmeTV

ome.tv

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية