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iBroadcast

iBroadcast

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: ibroadcast.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iBroadcast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

iBroadcast هو موطن لمجموعتك الموسيقية. إذا كان لديك عشر أغنيات أو عشرة آلاف أغنية، فلا يهم، مكتبتك تنتمي هنا. نحن نقدم طرقًا قوية للاستماع إلى مكتبتك وإدارتها وتجربتها بالطريقة التي تريدها تمامًا مجانًا وبدون إعلانات.

الموقع الإلكتروني: ibroadcast.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iBroadcast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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