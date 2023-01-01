WebCatalog
Anghami

Anghami

anghami.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Anghami على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل الموسيقى التي تحبها، كل الحرية التي تحتاجها. العربية والعالمية في مكان واحد. أنغامي هو الرفيق الموسيقي المثالي بالنسبة لك. مع مكتبة تضم أكثر من 57 مليون أغنية عربية وعالمية، وآلاف البودكاست، ومئات قوائم التشغيل، ستتمكن من الاستمتاع بأفضل تجربة موسيقية على مشغل موسيقى لا مثيل له.

الموقع الإلكتروني: anghami.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anghami. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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