WebCatalog
SongMeanings

SongMeanings

songmeanings.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SongMeanings على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SongMeanings هو مجتمع يضم الآلاف من محبي الموسيقى الذين يساهمون بكلمات الأغاني، ويناقشون معاني الأغاني وتفسيراتها، ويتواصلون عبر الأغاني والفنانين الذين يحبونهم!

الموقع الإلكتروني: songmeanings.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SongMeanings. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shazam

Shazam

shazam.com

Lyrics Broker

Lyrics Broker

lyricsbroker.com

Lyrics.com

Lyrics.com

lyrics.com

BeatStars

BeatStars

beatstars.com

boomy

boomy

boomy.com

WhoSampled

WhoSampled

whosampled.com

Anghami

Anghami

anghami.com

Chosic

Chosic

chosic.com

Musixmatch

Musixmatch

musixmatch.com

Release Music

Release Music

releasemusicapp.com

Apple Music Beta

Apple Music Beta

music.apple.com

Stats.fm

Stats.fm

stats.fm

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية