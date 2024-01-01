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Sonauto

Sonauto

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الموقع الإلكتروني: sonauto.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sonauto على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sonauto is an AI music editor that turns prompts, lyrics, or melodies into full songs in any style.

الموقع الإلكتروني: sonauto.ai

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