BeatStars عبارة عن منصة مجانية لبث الموسيقى وترخيصها مصممة لتسجيل الفنانين وكتاب الأغاني لاكتشاف موسيقى الإنتاج لتسجيلها وكتابة كلمات الأغاني لها. يمكن للفنانين شراء وتنزيل ملفات استوديو عالية الجودة لجلسة التسجيل التالية وإصدار أغانيهم النهائية على Apple Music وSpotify وAmazon Music والمزيد. يعد تطبيق BeatStars امتدادًا لمجتمع الموسيقى الرائد عبر الإنترنت BeatStars.com مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم مسجل.

الموقع الإلكتروني: beatstars.com

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