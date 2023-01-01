WebCatalog
BeatStars

BeatStars

beatstars.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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BeatStars عبارة عن منصة مجانية لبث الموسيقى وترخيصها مصممة لتسجيل الفنانين وكتاب الأغاني لاكتشاف موسيقى الإنتاج لتسجيلها وكتابة كلمات الأغاني لها. يمكن للفنانين شراء وتنزيل ملفات استوديو عالية الجودة لجلسة التسجيل التالية وإصدار أغانيهم النهائية على Apple Music وSpotify وAmazon Music والمزيد. يعد تطبيق BeatStars امتدادًا لمجتمع الموسيقى الرائد عبر الإنترنت BeatStars.com مع أكثر من 2.5 مليون مستخدم مسجل.

الموقع الإلكتروني: beatstars.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BeatStars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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