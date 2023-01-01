Apple Music for Artists

اصنع موسيقاك. أخرج أغانيك من رأسك إلى العالم. الآن يمكن لأي شخص تسجيل صوت بجودة الاستوديو، وإصدار مسارات جديدة، والتواصل مع المعجبين.

الموقع الإلكتروني: artists.apple.com

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