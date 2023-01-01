Apple Music هي خدمة بث للموسيقى والفيديو تم تطويرها بواسطة شركة Apple Inc. ويختار المستخدمون الموسيقى لبثها إلى أجهزتهم عند الطلب، أو يمكنهم الاستماع إلى قوائم التشغيل الموجودة. تتضمن الخدمة أيضًا محطة راديو الإنترنت Apple Music 1 وApple Music Hits وApple Music Country، والتي تبث مباشرة إلى أكثر من 200 دولة على مدار 24 ساعة يوميًا. تم الإعلان عن الخدمة في 8 يونيو 2015، وتم إطلاقها في 30 يونيو 2015. يحصل المشتركون الجدد على فترة تجريبية مجانية مدتها ستة أشهر قبل أن تتطلب الخدمة اشتراكًا شهريًا. في الأصل كانت خدمة موسيقى بشكل صارم، بدأت Apple Music في التوسع لتشمل الفيديو في عام 2016. وقد صرح المدير التنفيذي جيمي يوفين أن الهدف من الخدمة هو أن تصبح "منصة ثقافية"، ويقال إن شركة Apple تريد أن تكون الخدمة "متجرًا شاملاً لـ ثقافة فن البوب". تستثمر الشركة بشكل كبير في إنتاج وشراء محتوى الفيديو، سواء فيما يتعلق بمقاطع الفيديو الموسيقية ولقطات الحفلات الموسيقية التي تدعم الإصدارات الموسيقية، بالإضافة إلى مسلسلات الويب والأفلام الروائية. تلقى إصدار iOS الأصلي من Apple Music آراء متباينة، حيث تم توجيه الانتقادات نحو واجهة المستخدم التي اعتبرت "غير بديهية". ومع ذلك، فقد تم الإشادة به بسبب تنظيمه لقوائم التشغيل، ومكتبة واسعة من الأغاني التي يمكن بثها، وتكامله مع أجهزة وخدمات Apple الأخرى. في iOS 10، تلقى التطبيق إعادة تصميم كبيرة، والتي تلقت مراجعات إيجابية لواجهة محدثة مع فوضى أقل، وتحسين التنقل، وتركيز أكبر على مكتبات المستخدمين. اكتسبت Apple Music شعبية سريعة بعد إطلاقها، حيث تجاوزت 10 ملايين مشترك في ستة أشهر فقط. تضم الخدمة 60 مليون مشترك حول العالم اعتبارًا من يونيو 2019.

الموقع الإلكتروني: music.apple.com

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