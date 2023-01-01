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Google Podcasts

Google Podcasts

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الموقع الإلكتروني: podcasts.google.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Google Podcasts هو تطبيق بودكاست تم تطويره بواسطة Google وتم إصداره في 18 يونيو 2018 لأجهزة Android. في سبتمبر 2018، تمت إضافة دعم Google Cast إلى Google Podcasts. في Google I/O 2019، أعلنت Google عن إصدار ويب من Google Podcasts لـ Google Podcasts آي أو إس، أندرويد، وويندوز. تم إطلاق إصدار iOS في مارس 2020. وفي نوفمبر 2019، تلقى التطبيق إعادة تصميم باستخدام لغة التصميم الداخلية من Google تصميم المواد.

الموقع الإلكتروني: podcasts.google.com

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