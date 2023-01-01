الرسائل عبارة عن تطبيق رسائل نصية قصيرة ورسائل فورية تم تطويره بواسطة Google لنظام تشغيل الهاتف المحمول Android. تتوفر أيضًا واجهة ويب. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014، وهو يدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير الشامل، ومع ذلك شوهد تطوير الميزة في نسخة داخلية مسربة من التطبيق في 23 مايو 2020. بحلول أبريل 2020، حصل التطبيق على أكثر من مليار عملية تثبيت، وهو ما يرجع على الأرجح إلى طرح Google لخدمات الاتصالات الغنية على نطاق واسع في العديد من البلدان المختلفة دون دعم مشغل شبكة الجوال.

الموقع الإلكتروني: messages.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Messages. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.