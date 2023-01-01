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Google Messages

Google Messages

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الموقع الإلكتروني: messages.google.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Messages على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الرسائل عبارة عن تطبيق رسائل نصية قصيرة ورسائل فورية تم تطويره بواسطة Google لنظام تشغيل الهاتف المحمول Android. تتوفر أيضًا واجهة ويب. تم إطلاقه في 12 نوفمبر 2014، وهو يدعم رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) منذ عام 2018. لا يدعم التطبيق التشفير الشامل، ومع ذلك شوهد تطوير الميزة في نسخة داخلية مسربة من التطبيق في 23 مايو 2020. بحلول أبريل 2020، حصل التطبيق على أكثر من مليار عملية تثبيت، وهو ما يرجع على الأرجح إلى طرح Google لخدمات الاتصالات الغنية على نطاق واسع في العديد من البلدان المختلفة دون دعم مشغل شبكة الجوال.

الموقع الإلكتروني: messages.google.com

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