Google Play، المعروف سابقًا باسم Android Market، هي خدمة توزيع رقمية يتم تشغيلها وتطويرها بواسطة Google. إنه بمثابة متجر التطبيقات الرسمي للأجهزة التي تعمل على نظام تشغيل Android "المعتمد من Google"، مما يسمح للمستخدمين بتصفح وتنزيل التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام مجموعة تطوير برامج Android (SDK) والمنشورة من خلال Google. يعمل Google Play أيضًا كمتجر وسائط رقمية، حيث يقدم الموسيقى والكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية. لقد عرضت سابقًا أجهزة Google للشراء حتى تقديم بائع تجزئة منفصل للأجهزة عبر الإنترنت، Google Store، في 11 مارس 2015، كما عرضت منشورات إخبارية ومجلات قبل تجديد أخبار Google في 15 مايو 2018. التطبيقات متاحة من خلال Google Play إما مجانًا أو مقابل تكلفة. يمكن تنزيلها مباشرة على جهاز Android من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمتجر Play Store أو عن طريق نشر التطبيق على جهاز من موقع Google Play الإلكتروني. يمكن أن تستهدف التطبيقات التي تستخدم إمكانات الأجهزة الخاصة بجهاز ما مستخدمي الأجهزة التي تحتوي على مكونات أجهزة محددة، مثل مستشعر الحركة (للألعاب المعتمدة على الحركة) أو الكاميرا الأمامية (لمكالمات الفيديو عبر الإنترنت). حصل متجر Google Play على أكثر من 82 مليار عملية تنزيل للتطبيقات في عام 2016 ووصل إلى أكثر من 3.5 مليون تطبيق تم نشره في عام 2017. لقد كان موضوعًا لمشكلات متعددة تتعلق بالأمان، حيث تمت الموافقة على البرامج الضارة وتحميلها إلى المتجر وتنزيلها من قبل المستخدمين ، بدرجات متفاوتة من الشدة. تم إطلاق Google Play في 6 مارس 2012، ليجمع بين Android Market وGoogle Music ومتجر Google الإلكتروني تحت علامة تجارية واحدة، مما يمثل تحولًا في استراتيجية التوزيع الرقمي لشركة Google. الخدمات المضمنة في Google Play هي كتب Google Play، وألعاب Google Play، وأفلام وتلفزيون Google Play، وموسيقى Google Play، وGoogle Play Newsstand سابقًا قبل أن يتم التخلص التدريجي من Google Play تمامًا في نوفمبر 2018. وبعد إعادة علامتها التجارية، قامت Google وتم توسيع الدعم الجغرافي تدريجيًا لكل خدمة من الخدمات.

الموقع الإلكتروني: play.google.com

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