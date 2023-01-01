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Google Slides

Google Slides

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Google Slides هو برنامج عرض تقديمي تم تضمينه كجزء من مجموعة برامج مكتبية مجانية قائمة على الويب تقدمها Google ضمن خدمة Google Drive. تتضمن الخدمة أيضًا مستندات Google وجداول بيانات Google ومعالج النصوص وجداول البيانات على التوالي. Google Slides متاح كتطبيق ويب وتطبيق جوال لأنظمة Android وiOS وWindows وBlackBerry وكتطبيق سطح مكتب على نظام التشغيل ChromeOS من Google. التطبيق متوافق مع تنسيقات ملفات Microsoft PowerPoint. تتيح الشرائح للمستخدمين إنشاء العروض التقديمية وتحريرها عبر الإنترنت أثناء التعاون مع مستخدمين آخرين في الوقت الفعلي. يتم تعقب التعديلات من قبل المستخدم من خلال سجل المراجعة الذي يتتبع التغييرات في العرض التقديمي. يتم تمييز موضع كل محرر باستخدام لون/مؤشر خاص بالمحرر وينظم النظام ما يمكن للمستخدمين القيام به من خلال درجات متفاوتة من الأذونات. قدمت التحديثات ميزات تستخدم التعلم الآلي، بما في ذلك "الاستكشاف"، وتقديم تخطيطات وصور مقترحة للعروض التقديمية، و"عناصر العمل"، التي تسمح للمستخدمين بتعيين المهام لمستخدمين آخرين.

الموقع الإلكتروني: google.com

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