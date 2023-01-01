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YouTube Music

YouTube Music

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الموقع الإلكتروني: youtube.com

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يوتيوب ميوزيك هي خدمة بث موسيقى تم تطويرها بواسطة يوتيوب، وهي شركة تابعة لشركة جوجل. فهو يوفر واجهة مخصصة للخدمة الموجهة نحو بث الموسيقى، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية على YouTube بناءً على الأنواع وقوائم التشغيل والتوصيات. توفر الخدمة أيضًا مستوى متميزًا، والذي يتيح التشغيل بدون إعلانات، وتشغيل الصوت فقط في الخلفية، وتنزيل الأغاني للتشغيل في وضع عدم الاتصال. يتم تقديم مزايا الاشتراك هذه أيضًا للمشتركين في Google Play Music وYouTube Premium. ستحل الخدمة في النهاية محل موسيقى Google Play باعتبارها العلامة التجارية الرئيسية لشركة Google لبث الموسيقى وشرائها.

الموقع الإلكتروني: youtube.com

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