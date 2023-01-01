يوتيوب عبارة عن منصة أمريكية لمشاركة مقاطع الفيديو عبر الإنترنت يقع مقرها الرئيسي في سان برونو، كاليفورنيا. أنشأ ثلاثة موظفين سابقين في PayPal - تشاد هيرلي وستيف تشين وجاويد كريم - الخدمة في فبراير 2005. واشترت Google الموقع في نوفمبر 2006 مقابل 1.65 مليار دولار أمريكي. يعمل موقع YouTube الآن كأحد الشركات التابعة لشركة Google. يتيح YouTube للمستخدمين تحميل مقاطع الفيديو وعرضها وتقييمها ومشاركتها والإضافة إلى قوائم التشغيل والإبلاغ عنها والتعليق عليها والاشتراك في مستخدمين آخرين. إنه يقدم مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو الإعلامية التي ينشئها المستخدمون والشركات. يتضمن المحتوى المتاح مقاطع الفيديو ومقاطع البرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام القصيرة والوثائقية والتسجيلات الصوتية ومقاطع الأفلام والبث المباشر ومحتويات أخرى مثل مدونات الفيديو ومقاطع الفيديو الأصلية القصيرة ومقاطع الفيديو التعليمية. يتم تحميل معظم المحتوى على موقع YouTube بواسطة أفراد، لكن الشركات الإعلامية بما في ذلك CBS وBBC وVevo وHulu تقدم بعض المواد الخاصة بها عبر YouTube كجزء من برنامج شراكة YouTube. يمكن للمستخدمين غير المسجلين فقط مشاهدة (ولكن لا يمكنهم تحميل) مقاطع الفيديو على الموقع، بينما يُسمح للمستخدمين المسجلين أيضًا بتحميل عدد غير محدود من مقاطع الفيديو وإضافة التعليقات على مقاطع الفيديو. مقاطع الفيديو المقيدة بحسب العمر متاحة فقط للمستخدمين المسجلين الذين يؤكدون أن عمرهم لا يقل عن 18 عامًا. يكسب موقع YouTube ومنشئو المحتوى المختارون عائدات الإعلانات من Google AdSense، وهو برنامج يستهدف الإعلانات وفقًا لمحتوى الموقع والجمهور. يمكن مشاهدة الغالبية العظمى من مقاطع الفيديو الخاصة بها مجانًا، ولكن هناك استثناءات، بما في ذلك القنوات المتميزة القائمة على الاشتراك، وتأجير الأفلام، بالإضافة إلى YouTube Music وYouTube Premium، وخدمات الاشتراك التي تقدم على التوالي بثًا موسيقيًا متميزًا وخاليًا من الإعلانات، وإعلانات حرية الوصول إلى جميع المحتويات، بما في ذلك المحتوى الحصري بتكليف من شخصيات بارزة. اعتبارًا من فبراير 2017، تم تحميل ما يزيد عن 400 ساعة من المحتوى على YouTube كل دقيقة، كما تتم مشاهدة مليار ساعة من المحتوى على YouTube يوميًا. اعتبارًا من أغسطس 2018، أصبح YouTube ثاني أكثر مواقع الويب شعبية في العالم، بعد Google، وفقًا لـ Alexa Internet. اعتبارًا من مايو 2019، يتم تحميل أكثر من 500 ساعة من محتوى الفيديو على YouTube كل دقيقة. استنادًا إلى إيرادات الإعلانات الربع سنوية المعلنة، تشير التقديرات إلى أن موقع YouTube يحقق إيرادات سنوية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي. واجه موقع يوتيوب انتقادات بشأن جوانب عملياته، بما في ذلك تعامله مع المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر الموجود في مقاطع الفيديو التي تم تحميلها، وخوارزميات التوصية الخاصة به التي تديم مقاطع الفيديو التي تروج لنظريات المؤامرة والأكاذيب، واستضافة مقاطع فيديو تستهدف ظاهريًا الأطفال ولكنها تحتوي على محتوى عنيف أو موحٍ جنسيًا يتضمن شخصيات ومقاطع فيديو مشهورة. من القُصَّر الذين يجتذبون الأنشطة الجنسية للأطفال في أقسام التعليقات الخاصة بهم، والسياسات المتقلبة بشأن أنواع المحتوى المؤهل لتحقيق الدخل من الإعلانات.

الموقع الإلكتروني: youtube.com

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