Google AdSense هو برنامج تديره شركة Google والذي من خلاله يقدم ناشرو مواقع الويب في شبكة مواقع محتوى Google إعلانات نصية أو صور أو فيديو أو إعلانات وسائط تفاعلية تستهدف محتوى الموقع والجمهور. تتم إدارة هذه الإعلانات وفرزها وصيانتها بواسطة Google.

الموقع الإلكتروني: google.com

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