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Promolta.com عبارة عن منصة توزيع فيديو ذاتية الخدمة. تقوم تقنية Promolta الخاصة بتوزيع مقاطع الفيديو الخاصة بك على المدونات والمواقع والألعاب والتطبيقات والشبكات الاجتماعية المستهدفة.

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