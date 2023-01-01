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iubenda

iubenda

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الموقع الإلكتروني: iubenda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iubenda على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

اجعل مواقعك وتطبيقاتك متوافقة قانونيًا عبر العديد من اللغات والتشريعات (بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات) من خلال حلولنا ذاتية التحديث والتي صممها محامون.

الموقع الإلكتروني: iubenda.com

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