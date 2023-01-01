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MessengerPeople

MessengerPeople

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الموقع الإلكتروني: messengerpeople.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MessengerPeople على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقديم خدمة عملاء مراسلة احترافية باستخدام حل MessengerPeople. شراكة مع أفضل تطبيقات المراسلة العالمية ✔️ متوافقة مع القانون العام لحماية البيانات ✔️ قابلة للتطوير ✔️

الموقع الإلكتروني: messengerpeople.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MessengerPeople. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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