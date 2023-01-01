Facebook Messenger (المعروف باسم Messenger) هو تطبيق ومنصة مراسلة أمريكية تم تطويرها بواسطة شركة Facebook, Inc. تم تطويرها في الأصل باسم Facebook Chat في عام 2008، قامت الشركة بتجديد خدمة المراسلة الخاصة بها في عام 2010، ثم أصدرت بعد ذلك تطبيقات iOS وAndroid المستقلة في أغسطس 2011 و أجهزة Facebook Portal المستقلة للمكالمات المستندة إلى Messenger في الربع الرابع من عام 2018. في وقت لاحق، أطلق Facebook واجهة موقع ويب مخصصة (Messenger.com)، وفصل وظيفة المراسلة عن تطبيق Facebook الرئيسي، مما يسمح للمستخدمين باستخدام واجهة الويب أو تنزيل واحدة من التطبيقات المستقلة. في أبريل 2020، أصدر فيسبوك رسميًا برنامج Messenger لسطح المكتب، وهو مدعوم على نظامي التشغيل Windows 10 وmacOS ويتم توزيعه على Microsoft Store وApp Store على التوالي. يمكن للمستخدمين إرسال الرسائل وتبادل الصور ومقاطع الفيديو والملصقات والصوت والملفات، بالإضافة إلى الرد على رسائل المستخدمين الآخرين والتفاعل مع الروبوتات. كما تدعم الخدمة المكالمات الصوتية والمرئية. تدعم التطبيقات المستقلة استخدام حسابات متعددة، والمحادثات مع التشفير الاختياري الشامل، وممارسة الألعاب.

الموقع الإلكتروني: messenger.com

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