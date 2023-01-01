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Zalo

Zalo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zalo.me

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zalo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Zalo هو تطبيق مجاني للرسائل والمكالمات على الهاتف المحمول تم إصداره في 8 أغسطس 2012 لأنظمة iOS وAndroid وWindows Phone وNokia Java.

الموقع الإلكتروني: zalo.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zalo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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