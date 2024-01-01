Testpad

Testpad

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الموقع الإلكتروني: testpad.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Testpad على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Testpad عبارة عن أداة إدارة حالات اختبار بسيطة وجميلة تعمل على إعادة اختراع الاختبار اليدوي باستخدام نهج قائمة مرجعية فعال. أكثر ملاءمة من جداول البيانات. أكثر مرونة من إدارة الحالات ذات الوزن الثقيل. اقض وقتًا أقل في الكتابة، ووقتًا أطول في الاختبار الفعلي.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: testpad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Sauce Labs

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Browserling

browserling.com

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checklist.gg

checklist.gg

checklist.gg

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