قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Testpad عبارة عن أداة إدارة حالات اختبار بسيطة وجميلة تعمل على إعادة اختراع الاختبار اليدوي باستخدام نهج قائمة مرجعية فعال. أكثر ملاءمة من جداول البيانات. أكثر مرونة من إدارة الحالات ذات الوزن الثقيل. اقض وقتًا أقل في الكتابة، ووقتًا أطول في الاختبار الفعلي.

الموقع الإلكتروني: testpad.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Testpad. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.