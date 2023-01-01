Instagram Direct Messenger

أرسل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو إلى الأصدقاء عبر Instagram أو Facebook، مع إضافة التأثيرات والتسميات التوضيحية. يمكنك أيضًا إرسال المشاركات أو الاتصال عبر دردشة الفيديو.

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