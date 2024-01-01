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WebCatalog

Konverse AI

Konverse AI

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: konverse.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Konverse AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Konverse is a Conversational Engagement & Chatbot platform that helps you build, manage and deploy automated engagement bots across WhatsApp, Instagram, Facebook, Live chat, Google My Business & more.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: konverse.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Konverse AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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