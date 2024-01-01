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Floatbot

Floatbot

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الموقع الإلكتروني: floatbot.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Floatbot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Floatbot عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي للمحادثة قائمة على SaaS، "بدون تعليمات برمجية"، وشاملة ومدعومة بـ "Generative AI"، وتساعد شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات على أتمتة دعم العملاء، وزيادة تجربة العملاء والتأهيل الرقمي من خلال Chatbots وVoicebots التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. منصة DIY "No Code" التي تسمح ببناء روبوتات هجينة باستخدام أداة إنشاء سير العمل المتقدمة وأدوات الذكاء الاصطناعي للمحادثة. حصل Floatbot على جائزة Emerge50 في NPC [Nasscom Product Conclave] عبر 10 فئات. Floatbot هو أفضل 5 في فئة SaaS! IDC تعرض Floatbot كمبتكر للخدمات المصرفية والمالية في الهند [11 ديسمبر 2019] يمكن إطلاق الروبوتات التي تم تطويرها في Floatbot في بوابة الويب، وتطبيقات الهاتف المحمول (iOS وAndroid)، وFacebook Messenger، وSlack، وSkype، وTelegram، وAmazon Alexa، وGoogle Assistant، وGoogle Home، وWhatsApp. يدعم Floatbot أيضًا تحويل الكلام إلى نص وتحويل النص إلى كلام لـ Voicebots. تم دمج Floatbot مع مركز الاتصال لـ Voicebot. Floatbot عبارة عن منصة هجينة، وهي واحدة من المنصات القليلة جدًا على مستوى العالم، والتي تسمح بتطوير Chatbot وVoicebot متعدد القنوات في غضون ساعات، حيث يمكن لشركة Fintech أو البنك تطوير العديد من الروبوتات التي ستتفاعل أو تتحدث مع العملاء عبر قنوات الدردشة والصوت، على مراحل مختلفة من رحلتهم [دعم العملاء، والتحقق من صحة العميل المحتمل، والتحقق من KYC، واسترداد نقاط الولاء، وتذكيرات الدفع، وحلقة الملاحظات، ومنتجات البيع المتبادل/البيع الإضافي، وما إلى ذلك]. يسمح Floatbot للمستخدمين بالتبديل بسلاسة بين قناة الصوت والدردشة مع الحفاظ على الجلسات والسياق السابقين.

الفئات:

Business
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: floatbot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Floatbot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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