Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. اعتبارًا من يوليو 2020، أصبح لدى Intercom أكثر من 30000 عميل مدفوع، بما في ذلك Facebook وAmazon وLyft.

الموقع الإلكتروني: intercom.com

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