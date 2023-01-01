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Intercom

Intercom

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الموقع الإلكتروني: intercom.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Intercom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. اعتبارًا من يوليو 2020، أصبح لدى Intercom أكثر من 30000 عميل مدفوع، بما في ذلك Facebook وAmazon وLyft.

الموقع الإلكتروني: intercom.com

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