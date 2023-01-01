تبسيط إدارة الشقق لأكثر من 25000 مجتمع وأكثر من 3.5 مليون منزل في أكثر من 20 مدينة هندية كبرى من خلال حل شامل.

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