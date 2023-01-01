WebCatalog
Bungalow

Bungalow

bungalow.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bungalow على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

منازل جميلة. مواقع لا تصدق. التسعير الذي يبدو منطقيا. 🍍 الآن تأجير الغرف والمنازل بأكملها في كل الأسواق الوطنية الكبرى.

الموقع الإلكتروني: bungalow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bungalow. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kumu

Kumu

kumu.io

MUBI

MUBI

mubi.com

Objective

Objective

app.objective.inc

دروب Doroob

دروب Doroob

doroob.sa

MyGate

MyGate

dashboard.mygate.com

AvantStay

AvantStay

avantstay.com

Smarking

Smarking

my.smarking.net

Pricer24

Pricer24

my.pricer24.com

Peerspace

Peerspace

peerspace.com

Exness

Exness

my.exness.com

Crozdesk

Crozdesk

crozdesk.com

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

app.greenscreens.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية