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Flock Safety

Flock Safety

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الموقع الإلكتروني: flocksafety.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flock Safety على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قامت Flock Safety ببناء أول نظام تشغيل للسلامة العامة يساعد الأحياء والشركات وجهات إنفاذ القانون في أكثر من 1200 مدينة على العمل معًا للقضاء على الجريمة وحماية الخصوصية وتخفيف التحيز. قم بإقران الأجهزة التي تلتقط الأدلة الموضوعية والتعلم الآلي لإنشاء وتقديم أدلة تحقيقية غير متحيزة إلى جهات إنفاذ القانون. تعمل أجهزتنا الخاصة وبرامجنا السحابية على تقليل الجريمة بنسبة تزيد عن 70%.

الموقع الإلكتروني: flocksafety.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flock Safety. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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