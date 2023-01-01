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قامت Flock Safety ببناء أول نظام تشغيل للسلامة العامة يساعد الأحياء والشركات وجهات إنفاذ القانون في أكثر من 1200 مدينة على العمل معًا للقضاء على الجريمة وحماية الخصوصية وتخفيف التحيز. قم بإقران الأجهزة التي تلتقط الأدلة الموضوعية والتعلم الآلي لإنشاء وتقديم أدلة تحقيقية غير متحيزة إلى جهات إنفاذ القانون. تعمل أجهزتنا الخاصة وبرامجنا السحابية على تقليل الجريمة بنسبة تزيد عن 70%.

الموقع الإلكتروني: flocksafety.com

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