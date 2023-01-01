WebCatalog
Caretaker

Caretaker

caretaker.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Caretaker على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Caretaker هي شركة لإدارة العقارات للمستثمرين العقاريين المعاصرين. جولات ذاتية التوجيه، وإنفاذ عقد الإيجار الآلي، والصيانة الوقائية.

الموقع الإلكتروني: caretaker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Caretaker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

Buildium

Buildium

signin.managebuilding.com

Occupier

Occupier

app.occupier.com

Inspect RealEstate

Inspect RealEstate

inspectrealestate.com.au

LeadSimple

LeadSimple

app.leadsimple.com

Open To Close

Open To Close

app.opentoclose.com

realestate.com.au

realestate.com.au

realestate.com.au

Property Meld

Property Meld

app.propertymeld.com

Latchel

Latchel

app.latchel.com

Maintenance Manager

Maintenance Manager

trades.mmgr.com.au

Kiavi

Kiavi

app.kiavi.com

LoopNet

LoopNet

loopnet.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية