Caretaker هي شركة لإدارة العقارات للمستثمرين العقاريين المعاصرين. جولات ذاتية التوجيه، وإنفاذ عقد الإيجار الآلي، والصيانة الوقائية.

الموقع الإلكتروني: caretaker.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Caretaker. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.