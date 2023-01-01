تقدم Pacaso لمشتري المنزل الثاني ملكية حقيقية للعقار. من خلال نموذج ملكية شركة ذات مسؤولية محدودة، يتمكن المشترون من ملكية العقارات بشكل مشترك. إنها الطريقة الحديثة لامتلاك منزل ثان.

الموقع الإلكتروني: pacaso.com

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