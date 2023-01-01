WebCatalog
CommonFloor

CommonFloor

commonfloor.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CommonFloor على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

CommonFloor.com هي بوابة العقارات العقارية الرائدة عبر الإنترنت في الهند والتي تعمل على تبسيط عملية البحث عن العقارات والممتلكات من خلال تطبيق CommonFloor على هاتفك المحمول. انشر متطلباتك لبيع أو استئجار عقار أو شقة من خلال التطبيق واجعلها مرئية لملايين البائعين والمشترين. تصفح التطبيق بحثًا عن شقق للبيع أو الإيجار في بنغالور ومومباي ودلهي وحيدر أباد وبيون والعديد من المدن الأخرى. احصل على مناظر ثلاثية الأبعاد، وإطلالات على السماء، بالإضافة إلى جولات محلية للشقق والفلل والشقق وقطع الأراضي والمحلات التجارية والمكاتب التجارية وأرضيات البناء، لتسهيل اتخاذ قرارك.

الموقع الإلكتروني: commonfloor.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CommonFloor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

PropertyGuru Singapore

PropertyGuru Singapore

propertyguru.com.sg

Tata 1mg

Tata 1mg

1mg.com

Swiggy

Swiggy

swiggy.com

Boodmo

Boodmo

boodmo.com

99acres

99acres

99acres.com

99.co

99.co

99.co

property24

property24

property24.com

PharmEasy

PharmEasy

pharmeasy.in

Compass

Compass

compass.com

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

realcommercial.com.au

OnTheMarket

OnTheMarket

onthemarket.com

ForRent.com

ForRent.com

forrent.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية