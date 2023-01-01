The Hindu ePaper

الطريقة الأكثر ملاءمة لحمل صحيفة The Hindu المطبوعة في جيبك. إنها تمامًا مثل قراءة صحيفة The Hindu المطبوعة؛ ولكن على هاتفك الذكي. The Hindu هي واحدة من أقدم وأكبر الصحف الإنجليزية في الهند. يعد تطبيق ePaper الرسمي هذا نسخة رقمية طبق الأصل من الصحيفة اليومية الموجودة على جهازك. احصل على إمكانية الوصول إلى الإصدارات من بنغالور، أو تشيناي، أو كويمباتور، أو دلهي، أو إيرود، أو حيدر أباد، أو كوتشي، أو كولكاتا، أو كوزيكود، أو مادوراي، أو مانجالور، أو مومباي، أو ثيروفانانثابورام، أو ثيروتشيرابالي، أو فيجاياوادا، أو فيساخاباتنام (فيزاج)، وستكون جاهزًا للانطلاق.

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