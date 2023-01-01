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The Hindu ePaper

The Hindu ePaper

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الموقع الإلكتروني: epaper.thehindu.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من The Hindu ePaper على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الطريقة الأكثر ملاءمة لحمل صحيفة The Hindu المطبوعة في جيبك. إنها تمامًا مثل قراءة صحيفة The Hindu المطبوعة؛ ولكن على هاتفك الذكي. The Hindu هي واحدة من أقدم وأكبر الصحف الإنجليزية في الهند. يعد تطبيق ePaper الرسمي هذا نسخة رقمية طبق الأصل من الصحيفة اليومية الموجودة على جهازك. احصل على إمكانية الوصول إلى الإصدارات من بنغالور، أو تشيناي، أو كويمباتور، أو دلهي، أو إيرود، أو حيدر أباد، أو كوتشي، أو كولكاتا، أو كوزيكود، أو مادوراي، أو مانجالور، أو مومباي، أو ثيروفانانثابورام، أو ثيروتشيرابالي، أو فيجاياوادا، أو فيساخاباتنام (فيزاج)، وستكون جاهزًا للانطلاق.

الموقع الإلكتروني: epaper.thehindu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ The Hindu ePaper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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