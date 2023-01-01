PharmEasy هو أحد متاجر الأدوية والصيدليات الطبية الأكثر ثقة على الإنترنت في الهند، حيث يقدم منتجات صيدلانية ورعاية صحية بخصم ثابت 20%*. يستخدمه أكثر من 50 ألف عميل في الهند في مدن يزيد عددها عن 1.2 ألف مثل بنغالور ودلهي ومومباي وكولكاتا وحيدر أباد وجورجاون ونويدا وبيون وما إلى ذلك.

الموقع الإلكتروني: pharmeasy.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PharmEasy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.