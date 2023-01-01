WebCatalog
Digit

Digit

digit.in

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم Digit خدماتها لأكبر مجتمع من مشتري التكنولوجيا ومستخدميها وعشاقها في الهند. تواصل Digit.in الجديدة كليًا إرث Thinkdigit.com باعتبارها واحدة من أكبر البوابات في الهند الملتزمة بمستخدمي التكنولوجيا والمشترين. تعد Digit أيضًا واحدة من أكثر الأسماء الموثوقة عندما يتعلق الأمر بمراجعات التكنولوجيا ونصائح الشراء وهي موطن لمختبر Digit Test Lab، وهو المركز الأكثر كفاءة في الهند لاختبار ومراجعة منتجات التكنولوجيا.

الموقع الإلكتروني: digit.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Digit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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