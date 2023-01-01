تقدم Digit خدماتها لأكبر مجتمع من مشتري التكنولوجيا ومستخدميها وعشاقها في الهند. تواصل Digit.in الجديدة كليًا إرث Thinkdigit.com باعتبارها واحدة من أكبر البوابات في الهند الملتزمة بمستخدمي التكنولوجيا والمشترين. تعد Digit أيضًا واحدة من أكثر الأسماء الموثوقة عندما يتعلق الأمر بمراجعات التكنولوجيا ونصائح الشراء وهي موطن لمختبر Digit Test Lab، وهو المركز الأكثر كفاءة في الهند لاختبار ومراجعة منتجات التكنولوجيا.

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