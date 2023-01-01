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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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TechRadar هو منشور على الإنترنت يركز على التكنولوجيا، مع فرق تحرير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا والهند. ويقدم الأخبار والمراجعات للمنتجات والأدوات التقنية. تم إطلاقه في عام 2010. وهو أكبر موقع للتكنولوجيا الاستهلاكية والأخبار والمراجعة من المملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2013.

الموقع الإلكتروني: techradar.com

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