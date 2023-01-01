WebCatalog
BikeWale

BikeWale

bikewale.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BikeWale على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد BikeWale أحد المصادر الرائدة في الهند للمعلومات المتعلقة بالدراجات والسكوتر. تم إنشاء BikeWale لتبسيط عملية شراء الدراجة في الهند ومساعدتك على شراء الدراجة المناسبة بالسعر المناسب.

الموقع الإلكتروني: bikewale.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BikeWale. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CarWale

CarWale

carwale.com

Decathlon India

Decathlon India

decathlon.in

Titan Eye+

Titan Eye+

titaneyeplus.com

Tractor Junction

Tractor Junction

tractorjunction.com

CarTrade.com

CarTrade.com

cartrade.com

Choice

Choice

choiceindia.com

Digit

Digit

digit.in

Collegedunia

Collegedunia

collegedunia.com

Unacademy

Unacademy

unacademy.com

InfoSec Industry

InfoSec Industry

infosecindustry.com

Wallapop

Wallapop

wallapop.com

Teslarati

Teslarati

teslarati.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية