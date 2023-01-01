WebCatalog
Collegedunia

Collegedunia

collegedunia.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل الكليات والجامعات في الهند أصبحت متابعة الكليات والقبول أسرع وأسهل من أي وقت مضى. يطلعك تطبيق Collegedunia على كل ما تحتاج إلى معرفته لاختيار الكلية المناسبة. حل من خطوة واحدة لجميع الاستفسارات المتعلقة بكل جانب من جوانب الكلية، وبالتالي إنقاذك من المتاعب الرئيسية. فهو يحتوي على المعلومات الأكثر مصداقية حول الرسوم الجامعية، والدورات، وتحديثات القبول، والامتحانات التنافسية، والمواضع، والنزل، على سبيل المثال لا الحصر.

الموقع الإلكتروني: collegedunia.com

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