يوفر برنامج Study IQ Education دورات ذكية عبر الإنترنت لجميع اختبارات الوظائف الحكومية التنافسية مثل upsc cse وssc وbank وstate psc وugc net والسكك الحديدية وrbi وupsc الاختيارية وما إلى ذلك من قبل كليات متخصصة في الهند، مع ميزات ذكية مثل ppt وcrux وإدارة الشكوك. ومقاطع الفيديو والاختبارات والمجلات والملاحظات باللغتين الهندية والإنجليزية.

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