WebCatalog
StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StudyIQ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يوفر برنامج Study IQ Education دورات ذكية عبر الإنترنت لجميع اختبارات الوظائف الحكومية التنافسية مثل upsc cse وssc وbank وstate psc وugc net والسكك الحديدية وrbi وupsc الاختيارية وما إلى ذلك من قبل كليات متخصصة في الهند، مع ميزات ذكية مثل ppt وcrux وإدارة الشكوك. ومقاطع الفيديو والاختبارات والمجلات والملاحظات باللغتين الهندية والإنجليزية.

الموقع الإلكتروني: studyiq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StudyIQ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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