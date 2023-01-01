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BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BYJU'S Exam Prep على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الموقع والتطبيق الأكثر شمولاً للتحضير للامتحانات في الهند للبنك، وSSC، والسكك الحديدية، وNRA CET، وCTET، وGATE، والدفاع، وUPSC، وLAW، وMBA، وNET، وBBA، وامتحانات ساركاري في الولايات الأخرى. احصل على الشؤون الحالية اليومية / الأسبوعية / الشهرية وملفات PDF الخاصة بأوراق الأسئلة والاختبارات وسلسلة الاختبارات المجانية والمواد الدراسية الخاصة بالامتحان هنا.

الموقع الإلكتروني: byjusexamprep.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BYJU'S Exam Prep. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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