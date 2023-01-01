WebCatalog
Safalta

Safalta

safalta.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Safalta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الإعداد للامتحان التنافسي، إعداد الوظائف الحكومية، المواد الدراسية عبر الإنترنت، نصائح وحيل التحضير للامتحان، نصائح وحيل الإعداد للوظائف، مواد دراسة الامتحان التنافسي، safalta.com، safalta، بوابة safalta

الموقع الإلكتروني: safalta.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Safalta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

NEETprep

NEETprep

neetprep.com

Exampur

Exampur

exampur.com

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Toppr Answr

Toppr Answr

toppr.com

Guidely

Guidely

guidely.in

Class24

Class24

class24.study

Careerwill

Careerwill

careerwill.com

Testbook

Testbook

testbook.com

Gurully

Gurully

gurully.com

MADE EASY

MADE EASY

madeeasyprime.com

Tecmint

Tecmint

tecmint.com

Oxford English Testing

Oxford English Testing

oxfordenglishtesting.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية