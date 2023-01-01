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Class24

Class24

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الموقع الإلكتروني: class24.study

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الوصول إلى الهدف الوظيفي بناء المسار الوظيفي والوصول إلى الهدف بمواد تعليمية متفوقة. Class24 أفضل منصة للتعلم عبر الإنترنت في الهند وأفضل بوابة للتحضير للامتحانات الحكومية في الهند لدورات الامتحانات التنافسية. مع موقع وتطبيق التعلم عبر الإنترنت رقم 1 في الهند. فصول دراسية مباشرة وجلسات تدريب على الامتحانات الحكومية مع أفضل أعضاء هيئة التدريس، واختبارات وهمية. عزز نجاحك: اجتاز جميع الاختبارات بنجاح من خلال اختبارات Class24 المجانية والمدفوعة عبر الإنترنت! الاستعداد للقبول والتوظيف والامتحانات الحكومية. تعزيز المهارات!

الموقع الإلكتروني: class24.study

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