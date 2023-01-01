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Neso Academy

Neso Academy

nesoacademy.org

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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تقدم أكاديمية نيسو محاضرات صغيرة وملاحظات واختبارات حول دورات الهندسة والمناهج المدرسية والامتحانات التنافسية وغيرها الكثير... أكاديمية نيسو هي منظمة تعليمية ونحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة تعليمية. نحن نؤمن بـ "التعليم للجميع" ونقوم بإعادة تعريف التعليم من القاعدة إلى القمة. خطوة صغيرة لتثقيف العالم. انضم إلينا وكن جزءًا من مجتمعنا الإبداعي.

الموقع الإلكتروني: nesoacademy.org

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