Mini.Course

قم بإنشاء دورات تدريبية مصغرة بسرعة فائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي الرائع. تعد الدورات التدريبية المصغرة التفاعلية رائعة لاستخدامها كعناصر جذب تعليمية أو أصول إثرائية لورشة العمل أو مواد تعليمية صغيرة لتثقيف المجتمع أو للحصول على أموال. حقق أفكار الدورة التدريبية المصغرة الخاصة بك دون الارتباك أو المماطلة بفضل بنية البطاقة السهلة والمساعد الاصطناعي.

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