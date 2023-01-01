WebCatalog
Mini.Course

Mini.Course

admin.minicoursegenerator.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mini.Course على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإنشاء دورات تدريبية مصغرة بسرعة فائقة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتطبيق العملي الرائع. تعد الدورات التدريبية المصغرة التفاعلية رائعة لاستخدامها كعناصر جذب تعليمية أو أصول إثرائية لورشة العمل أو مواد تعليمية صغيرة لتثقيف المجتمع أو للحصول على أموال. حقق أفكار الدورة التدريبية المصغرة الخاصة بك دون الارتباك أو المماطلة بفضل بنية البطاقة السهلة والمساعد الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: minicoursegenerator.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mini.Course. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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