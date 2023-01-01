Education CoPilot

أنشئ خطط الدروس والمواد التعليمية الأخرى في ثوانٍ. قم بتبسيط التخطيط والإعداد باستخدام قوالب الذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها لخطط الدروس ومطالبات الكتابة والنشرات التعليمية وتقارير الطلاب ومخططات المشروعات وغير ذلك الكثير.

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