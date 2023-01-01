WebCatalog
TYPEBOSS

TYPEBOSS

get.typeboss.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TYPEBOSS على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مستقبل كتابة محتوى الذكاء الاصطناعي على مستوى الرئيس قم بإنشاء محتوى يتم تحويله في ثوانٍ. محتوى المدونة وإعادة الصياغة ونسخة الإعلان وغير ذلك الكثير

الموقع الإلكتروني: get.typeboss.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ TYPEBOSS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

ContentBot

ContentBot

contentbot.ai

Lekhak.ai

Lekhak.ai

lekhak.ai

Eloise

Eloise

eloise.ai

AI Majic

AI Majic

aimajic.com

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

Conch

Conch

getconch.ai

Copymatic

Copymatic

copymatic.ai

CopyPilot

CopyPilot

copypilot.io

Hoppy Copy

Hoppy Copy

hoppycopy.co

CopysAI

CopysAI

copysai.com

SmartWriteAI

SmartWriteAI

smartwriteai.com

Jarvis

Jarvis

jarvis.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية