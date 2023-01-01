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Celtx

Celtx

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الموقع الإلكتروني: celtx.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Celtx على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Celtx هو نظام سحابي متكامل لتخطيط الفيديو. اعمل مع طاقمك لكتابة السيناريو وإعداد الإنتاج ونقل مشروعك إلى الكاميرا.

الموقع الإلكتروني: celtx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Celtx. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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