WebCatalog
Brightpod

Brightpod

app.brightpod.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brightpod على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

عندما تكون مشاريعك تحت السيطرة، فإن كل يوم يبدو وكأنه عطلة. برنامج إدارة المشاريع وتتبع الوقت على شبكة الإنترنت للتسويق الرقمي والفرق الإبداعية. تخلص من الفوضى الناتجة عن التعاون التسويقي والتخطيط.

الموقع الإلكتروني: brightpod.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brightpod. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hygger

Hygger

accounts.hygger.io

Tom’s Planner

Tom’s Planner

plan.tomsplanner.com

Feng Office

Feng Office

fengoffice.com

VivifyScrum

VivifyScrum

app.vivifyscrum.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

Streamtime

Streamtime

app.streamtime.net

BlueCamroo

BlueCamroo

app.bluecamroo.com

AceProject

AceProject

aceproject.com

BVDash

BVDash

my.bvdash.com

elapseit

elapseit

app.elapseit.com

Function Point

Function Point

hosted.functionpoint.com

KrockIO

KrockIO

app.krock.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية